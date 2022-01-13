Музыкант скончался в 2008 году.

Вдова известного советского и российского певца, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта.

"Вот кусочек альбома "Дождь в казарме"; как и многое из "Посевов" (первая группа Летова), это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае – предновогодних, 1983 года", – написала она в Facebook.

При этом Чумакова показала фотографию тетради Летова со словами одного из таких стихотворений.

Вдова музыканта планирует в 2022 году выпустить все аудиозаписи Летова, которые у нее есть.

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Советский и российский поэт, музыкант, певец, звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист.

Основатель, лидер и единственный постоянный участник группы "Гражданская оборона", также известен по музыкальным проектам "Егор и Опизденевшие", "Коммунизм".

Его называют музыкальной легендой, "крестным отцом", "патриархом" русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России.

Скончался в 2008 года на 44-м году жизни. По первоначальной версии, причиной смерти стала остановка сердца, хотя позже появилась другая версия: острая дыхательная недостаточность, развившаяся от отравления алкоголем.

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