цей матеріал доступний українською

"Пластмассовый мир победил": квартиру Егора Летова отдадут бесплатно

20:40, 15 августа 2019
Звезды
679 0
В квартире Егора Летова были записаны большинство альбомов "Гражданской обороны" / фото: nationmagazine.ru

Об этом в четверг, 15 августа, сообщает портал News.ru.

Читайте такжеВ крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

По их данным, трехкомнатная квартира на окраине Омска Сергею Летову досталась после смерти Егора.

«Я готов прямо сейчас передать (квартиру) для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие - и организационное, и консультативное», - заявил Сергей Летов.

Местные власти не исключают возможности организации специального туристического маршрута «Омск Егора Летова», частью которого станет посещение музея-квартиры музыканта.

Ранее Сергей Летов заявлял о намерениях продать квартиру лидера «Гражданской обороны», в которой были записаны большинство альбомов группы.

Напомним, Егор Летов умер 19 февраля 2008 года. Посмертно Летов был неоднократно назван «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#музыка