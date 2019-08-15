"Пластмассовый мир победил": квартиру Егора Летова отдадут бесплатно

Трехкомнатная квартира на окраине Омска брату панк-исполнителя Сергею досталась после смерти Егора Летова.

Брат лидера «Гражданской обороны» Егора Летова решил передать под музей омскую квартиру музыканта.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщает портал News.ru.

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По их данным, трехкомнатная квартира на окраине Омска Сергею Летову досталась после смерти Егора.

«Я готов прямо сейчас передать (квартиру) для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие - и организационное, и консультативное», - заявил Сергей Летов.

Местные власти не исключают возможности организации специального туристического маршрута «Омск Егора Летова», частью которого станет посещение музея-квартиры музыканта.

Ранее Сергей Летов заявлял о намерениях продать квартиру лидера «Гражданской обороны», в которой были записаны большинство альбомов группы.

Напомним, Егор Летов умер 19 февраля 2008 года. Посмертно Летов был неоднократно назван «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России.