"Пластмассовый мир победил": квартиру Егора Летова отдадут бесплатно
Брат лидера «Гражданской обороны» Егора Летова решил передать под музей омскую квартиру музыканта.
Об этом в четверг, 15 августа, сообщает портал News.ru.
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По их данным, трехкомнатная квартира на окраине Омска Сергею Летову досталась после смерти Егора.
«Я готов прямо сейчас передать (квартиру) для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие - и организационное, и консультативное», - заявил Сергей Летов.
Местные власти не исключают возможности организации специального туристического маршрута «Омск Егора Летова», частью которого станет посещение музея-квартиры музыканта.
Ранее Сергей Летов заявлял о намерениях продать квартиру лидера «Гражданской обороны», в которой были записаны большинство альбомов группы.
Напомним, Егор Летов умер 19 февраля 2008 года. Посмертно Летов был неоднократно назван «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России.