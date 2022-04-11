В клипе звучит легендарная фраза Сердючки: "Геть з України, москаль некрасівий".

Украинская певица Jerry Heil презентовала клип #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), в котором показала стенд-ап Верки Сердючки с ее знаменитой фразой про москаля.

Трек посвящен украинским героям - президенту Владимиру Зеленскому, губернатору Николаевской ОГА Виталию Киму, советнику главы ОПУ Алексею Арестовичу и воинах из Вооруженных сил Украины.

В тексте есть такие слова: "В новинах нові українські герої щоранку! Вони крадуть наші серця, наче цигани танки! Задерли планку, сидячи на Банковій. Вони розбили їх впевненість, як дрони банки".

В этом куплете как раз и говорится о главных "крашах" всех украинок, а также упоминается история о том, как цигане украли у оккупантов танк и как женщина с балкона сбила вражеский дрон с помощью банки с огурцами.

Напомним, Jerry Heil перепела свой хит "Охрана, отмєна" и пригрозила Путину свержением.

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