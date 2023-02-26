Россияне продолжают слушать Сердючку, хотя Путин пытался ее "запретить".

В России довольно интересно отметили детский праздник. Маленькие жители страны-агрессора вместе со взрослыми танцевали под песни Верки Сердючки.

Так, в сети появилось видео, на котором, как утверждает Telegram-канал Shot, снят детский праздник в Липецкой области. Не обошлось без песен, танцев и, как оказалось, без Верки Сердючки.

Дети и взрослые весело плясали под песню "Гуляночка", в которой "льются песни, льются вина", а также говорится "ще не вмерла Україна". Россияне с радостью танцевали и подпевали хиту Сердючки.

Видео дня

РосСМИ уже установили, что детская вечеринка под песни об Украине проводилась в кафе "Виктория". Также там нашли "виновных" - компанию, которая организовывала праздник. Ее сотрудники уже попытались оправдаться. В компании заявили, что они "проводят разбирательство" и открестились от любви к Сердючке с Украиной.

Занятно, что пригласили аниматоров в костюмах Хагги Вагги - персонажа из хоррор-игры. Совсем недавно в РФ именно в игрушках с Хагги Вагги нашли повышенное содержание фенола. Из-за этого российские власти даже заговорили об "ужесточении требований к обороту" токсичного сувенира. Помимо этого, в РФ считают этого персонажа максимально "нескрепным", чучело Хагги Вагги даже сжигали на Масленицу в одном из российских городов.

Сам Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, ранее уже говорил, что ему, как и многим другим украинским артистам, на 50 лет запретили въезд в Россию. По словам музыканта, его совсем не огорчают такие новости, ведь он осуждает Путина и его кровавые поступки.

Напомним, ранее за песню Сердючки "прилетело" мужчине в Москве. Он слушал ее в машине, но это не понравилось российским "правоохранителям".

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