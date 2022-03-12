В центре Одессы 12 марта 2022 года состоялась акция "Свободное небо/Free Sky".
В акции приняли участие симфонический оркестр и хор Одесского национального академического театра оперы и балета.
Цель мероприятия – поддержка призыва президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и другим государствам мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.
Как сообщал УНИАН, ранее похожая акция прошла на Майдане Незалежности в Киеве.
Кроме того, знаменитый оркестр Военно-воздушных сил США на днях впервые спел на украинском, исполнив композицию "Молитва за Украину" композитора Николая Лысенко, впервые опубликованную в 1885 году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Байден: НАТО не будет воевать с РФ в Украине, потому что это будет Третья мировая война
- Пентагон похвалил Украину за "творческую и эффективную воздушную оборону"
- Зеленский с Байденом обсудили, как еще можно давить на Россию ради прекращения войны
- Туск пристыдил обеспокоенный санкциями Запад снимком девочки из Украины с оружием в руках
- Белый дом обдумывает передачу Украине более современного оружия после неудачи с "МиГ"