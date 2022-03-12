В акции "Свободное небо/Free Sky" приняли участие симфонический оркестр и хор Одесского национального академического театра оперы и балета.

В центре Одессы 12 марта 2022 года состоялась акция "Свободное небо/Free Sky".

В акции приняли участие симфонический оркестр и хор Одесского национального академического театра оперы и балета.

Цель мероприятия – поддержка призыва президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и другим государствам мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.

Как сообщал УНИАН, ранее похожая акция прошла на Майдане Незалежности в Киеве.

Кроме того, знаменитый оркестр Военно-воздушных сил США на днях впервые спел на украинском, исполнив композицию "Молитва за Украину" композитора Николая Лысенко, впервые опубликованную в 1885 году.

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