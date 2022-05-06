Хлеб с гербом Украины появлялся в видеоработе несколько раз.

Американские рэперы Дрейк и Future выпустили клип на песню "Wait For U". В видеоработе, опубликованной на YouTube, музыканты показали украинскую паляницу. Она появляется на столе перед королем и рыцарем среди разных блюд. Сверху на палянице изображен герб Украины.

В клипе рэпер Дрейк появился в образе рыцаря, а Future примерил образ короля из эпохи Средневековья. За день клип посмотрели более 2,2 миллиона раз.

Напомним, Эд Ширан и "Антитела" выпустили клип на совместную песню.

Также УНИАН сообщал, что Настя Каменских вместе с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн мира.

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