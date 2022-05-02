Сегодня, 2 мая, состоялась премьера клипа.

Британский певец Эд Ширан и украинская рок-группа "Антитела" записали совместную песню-микс из нового трека Ширана 2Step и трека "Антител" - "Сирени обірвали наш сон".

В клипе украинская группа вспоминает о войне в Украине и о том, как пережили первые дни полномасштабного вторжения РФ. Солист группы Тарас Тополя рассказывал о том, что часть синхронов снимали в Харькове, там, где он сейчас служит в ВСУ вместе с другими участниками бэнда. По его словам, свою часть работы они выполняли в поле, между позициями наших рот.

"Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс. В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step я решил рассказать свою историю того, как для моей семьи началась война. И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война", - рассказывает о сотрудничестве Тарас Тополя.

Напомним, ранее Анна Тринчер в новом клипе спела о разлуке с любимым и расплакалась.

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