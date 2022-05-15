Группа Kalush Orchestra получила самый высокий балл.

В ночь с 14 на 15 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2022, где победу одержала украинская группа Kalush Orchestra.

Эта победа сейчас важна для Украины, как никогда. Победа на Евровидение - это возможность донести всему миру правду о том, что на самом деле происходит в нашей стране, а также призвать мир помочь нам в развязанной РФ войне.

Так, на победу группы Kalush Orchestra уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а также появились посты в социальных сетях от пользователей. Что об этом думают сами украинцы - читайте далее.

Пользователи сети уверены, что если Украина смогла победить на Евровидение 2022, то обязательно победит и в войне.

Кроме того, пользователи сети настаивают, чтобі следующий конкурс состоялся в Крыму, который был оккупирован еще в 2014 году. Украинцы верят, что все наши территории к нам вернутся.

Также украинцы не забыли посмеяться и над Россией, которая в этом году не участвовала в Евровидение из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на то, что конкурс отчасти политический, украинцы уверены, что Kalush Orchestra заслуженно победили.

И, конечно, не обошли вниманием и украинских защитников, которые борются сейчас за каждый кусочек нашей земли.

Напомним, Kalush Orchestra одержали грандиозную победу на Евровидении 2022.

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