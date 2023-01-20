Она получила награду в номинации Public Choice Award.

Украинская певица Jerry Heil стала победительницей премии Music Moves Europe Awards и получила награду в номинации Public Choice Award. Момент с оглашением результатов исполнительница выложила у себя в блоге.

Вот как артистка прокомментировала свой триумф на международном уровне:

"Одерживать победу и европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей! Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мир! Украина звучит! И нас слышат".

Помимо награды Jerry Heil также получила 5 тысяч евро и возможность записываться с компанией Deezer.

Music Moves Europe Awards 2023: подробности

MME Awards - это премия ЕС для музыкальных исполнителей, которые задают музыкальные тренды в Европе. В 2021 году аналогичную награду в той же номинации забрала украинская рэперша Alyona Alyona. Награждение в этом году прошло в Нидерландах 19 января.

Напомним, в декабре 2022 года Jerry Heil получила травму в связи с падением в оркестровую яму на концерте в Тернополе.

В своем блоге артистка рассказывала о своем состоянии и показывала, насколько тяжело ей было передвигаться и выполнять обычные действия: садиться, вставать, говорить. Сегодня она выглядит гораздо лучше и более бодро.

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