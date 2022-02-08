Страну представит дуэт Mahmood & Blanco.

Стало известно, кто будет представлять Италию в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Речь идет о дуэте Mahmood & Blanco с песней Brividi ("Трепет"), которая сейчас в топе мирового рейтинга Spotify.

Стоит отметить, что буквально сразу после оглашения Италия стала лидером в рейтинге букмекеров.

По данным сайта eurovisionworld.com, Mahmood & Blanco с большим отрывом занимают первое место (18%). Украина на данный момент занимает 11-е.

Mahmood & Blanco: что известно о музыкантах

Дуэт состоит из певца Алессандро Мамуда и репера Риккардо Фаббрикони, который более известен как Blanco.

Mahmood & Blanco победили на 72-й Фестивале итальянской песни, который проходил в курортном городе Сан-Ремо. Так и определилось их участие на "Евровидении".

Для певца Мамуда это будет второе участие в европейском песенном фестивале. Как победитель "Сан-Ремо-2019", он дебютировал в нем в тот год с песней Soldi ("Деньги") и занял второе место.

Mahmood & Blanco: сингл Brividi

"Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Финал национального отбора в Украине на "Евровидение-2022" пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

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