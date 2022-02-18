Композиция станет саундтреком к фильму "Я, "Победа" и Берлин".

Украинская группа ТНМК представила кавер на песню Кузьмы Скрябина "Кольорова". Это очередная композиция, записанная в качестве саундтрека приключенческого роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин", снятом по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко.

"Кольорова" – это по сути как прием у психотерапевта, когда тебе срочно нужна поддержка, и доктор по полочкам тебе о тебе все разлагает. Эта песня - это как поэтический код фразы "все, что с тобой происходит, это исключительно то, как ты к этому относишься", а остальное - ну, "хіба що намалюєш"", - прокомментировал лидер ТНМК Фагот.

"И заиграла классика новыми красками... Спасибо, ребята! Кузьме бы понравилось", "Звучит круто и цветно!", "Лучший кавер из всех", "Невероятно!!! Хочется ехать по дороге вдоль моря и слушать по полной", "Спасибо ТНМК. Молодцы. Держите марку, и не забывайте Великого Человека", "Спасибо, ребята. Помним Кузьму вместе", - пишут комментаторы под публикацией кавера на Ютубе.

Отметим, что всего должно выйти 16 кавер-версий культовых композиций "Скрябина". На данный момент представлена уже половина. На прошлой неделе Джамала выпустила кавер-версию песни "Хай буде так, як хочеш ти". Ранее украинский мультиартист MONATIK выпустил кавер на песню "Старі фотографії", группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустила свою версию песни "Мовчати", Алина Паш презентовала "Чекаю ночі", DZIDZIO выпустил "То моє море", "Антитіла" представили кавер песни "Чорнобиль форева", ADAM представили кавер "Говорили і курили".

Украинский приключенческий роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" покажут на экранах 24 марта этого года. В центре сюжета история молодого музыкант по прозвищу Кузьма, который покупает себе старый автомобиль "Победа" и решает поехать на этой машине в Берлин.

Напомним, победительница "Евровидения" в 2016 году Джамала презентовала свою версию песни "Хай буде так, як хочеш ти". Слова и музыка были написаны Андреем Кузьменко - ее близким другом и коллегой.