Знаменитость призвала петь и поддерживать свое, украинское.

Украинская певица Тина Кароль высказалась о проголосованном Верховной Радой запрете российской музыки в Украине.

По словам артистки, этот вопрос назревал давно, он необходим. Она в эфире национального марафона назвала такой шаг абсолютно правильным.

"Приветствую нас - и музыкантов, и украинский народ, что мы становимся независимыми. Очень важно держать только наш строй, который интересен только нам", — подчеркнула Тина Кароль.

В этом контексте она упомянула благотворительные концерты в поддержку Украины. Певица убеждена, что на них не могут звучать русские песни. "Потому что сообщества за рубежом спрашивают:"Так мы не понимаем - вы воюете или поете русские песни?",- подчеркнула Тина.

Кароль призвала писать новейшую историю без рашистов. "Russia goodbye!"- сказала знаменитость.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: