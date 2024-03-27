Украинские представительницы обрадовались этой новости.

Уже в мае в шведском городе Мальме пройдет 68-й международный песенный конкурс "Евровидение-2024". А на днях организаторы события провели традиционную жеребьевку, во время которой был определен порядок выступлений всех конкурсантов.

Стало известно, что представительницы от Украины АІуоnа АІуоnа & Jerry Heil будут петь свою композицию под названием "Teresa & Maria" в первом полуфинале, то есть 7 мая, под номером пять.

На эту новость уже успели отреагировать артистки у себя в Instagram.

Видео дня

"Для меня 5 - это счастливое число. Я люблю цифру 5. Дай Бог, чтобы все было супер-пупер и классно! Мы в это искренне верим", - радостно сказала рэперша АІуоnа АІуоnа.

Певица Jerry Heil тоже прокомментировала результаты жеребьевки и призвала всех голосовать за них.

"Теперь вы знаете! 7 мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале "Евровидения-2024", - сказала она.

Кстати, "Евровидение-2024" будет длиться несколько дней: 7 и 9 мая - полуфиналы и 11 мая состоится финал.

Напомним, ранее организаторы сообщали, что "Евровидение-2024" будет иметь новые правила. Отмечается, что таких нововведений будет три и они должны сделать конкурс более интересным.

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