Композицию они представили в День пехоты.

Украинские артисты YARMAK, Коля Серга и Саша Чемеров в рамках проекта "Культурный десант" представили композицию "Пехота". Ее символично выпустили в День пехоты. Сами артисты назвали песню своеобразным гимном для нынешних пехотинцев.

В клипе, опубликованном на YouTube, были показаны реальные кадры с передовой, где защитники мужественно борются за нашу победу.

"Наша задача - показать важность пехоты и, в первую очередь, показать это для них самих. Эта песня нужна, чтобы общество поняло, кто являются настоящими героями и на ком все держится", - прокомментировал учредитель "Культурного десанта" Коля Серга.

Реакция соцсетей

"Колоссальное спасибо за все, что вы делаете!!! Для меня каждый украинский воин - Герой Украины!!!"

"Безграничная благодарность вам, дорогие наши! Пусть Господь хранит всех наших защитников"

"Поклоняемся за ваше мужество, смелость, мощь"

"Очень сильная песня. Каждое слово прямо в сердце. И слезы на глазах. Спасибо за вашу работу"

Культурный десант (Саша Чемеров, Коля Серга, YARMAK) - Піхота: клип

Напомним, ALYOSHA тронула песней, которую написала более 20 лет назад.

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