Певица незадолго до выступления на Евровидении порадовала поклонников премьерой.

Украинская певица ALYOSHA, которая должна выступить на сцене Евровидения-2023 в качестве приглашенного гостя, порадовала поклонников первой музыкальной премьерой за долгое время. Она выпустила композицию, слова к которой она написала еще 23 года назад.

Как призналась звезда, тогда ее композиция имела название "Бажання", однако сегодня она называется "Я на волі є". Сама ALYOSHA описывает песню как ту, которая точно найдет отклик в сердцах людей, у которых есть мечта.

"Слова в припевах "Я на волі є" наиболее четко отражают содержание песни. Все желания мы часто чем-то "прикрываем" и они так и остаются мечтами. Поэтому, чтобы их реализовать, в первую очередь нужно освободиться от всех рамок, в которые мы сами себя ставим. У свободного человека - свободные мысли. Он начинает осознавать смысл мира, жизни, любви и всех проявлений человечности. А это именно, этого стремятся все украинцы. Надеюсь, что во времена, когда великая украинская нация и народ стремятся развиваться, идти дальше в счастливое будущее, смысл песни будет ясен как никогда", - прокомментировала артистка.

Также жена Тараса Тополи выпустила лирический клип к своей новой композиции.

Напомним, Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть романтическими кадрами.

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