Теперь некоторые сторонники диктатора не будут получать деньги за прослушивание.

Недавно певцы-путинисты столкнулись с кибератакой. Именно после нее их песни исчезли из самой популярной мировой музыкальной платформы Spotify. Об этом пишут некоторые росСМИ.

Теперь такие сторонники диктатора, как Полина Гагарина, Shaman, рэперы Soda Luv, Yanix, Слава Марлоу и другие останутся без дополнительно дохода от прослушивания собственных песен. Также главные фото рэперов, которые стоят рядом с их композициями во время поиска песен, были заменены. Некоторое время вместо них были ссылки на другие каналы по рекламе хакерских услуг.

Кто взломал систему и удалил песни россиян - пока неизвестно.

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Интересно, что на днях путинисты Гагарина и Shaman получили также санкции от ЕС.

Что известно о путинистах Гагариной и Shaman

Сторонница кровавой политики Кремля Полина Гагарина неоднократно выступала на пропагандистских концертах-митингах в честь аннексии Крыма и других украинских территорий. Также она активно участвует в других мероприятиях, которые поддерживают власть страны-агрессора.

Певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, занесен в список "Миротворец" за свою активную поддержку действий оккупантов. В своем творчестве он постоянно воспевает диктатора. Также он ездил во временно оккупированный Мариуполь и среди уничтоженных россиянами домов, цинично говорил о патриотизме.

Напомним, ранее Apple Music назвал лучшие альбомы всех времен: кто оказался среди топ-10.

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