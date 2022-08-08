О зверствах, которые творит путинский режим, Гагариной напомнили ее же поклонники в Instagram.

Известная и очень талантливая артистка, а также подруга украинских звезд. Именно такой знали Полину Гагарину до начала полномасштабной войны России против Украины.

"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы делали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, ночевала у меня дома", - рассказывала певица Анастасия Приходько в интервью "Музвару".

Однако, как отмечают журналисты проекта FreeДом, дружеские отношения очень быстро заместили деньгами, которые Полина Гагарина, похоже, выбрала взамен на умалчивание о войне и смертях, которые российский диктатор Путин принес на украинскую землю.

С начала полномасштабной войны, которую 24 февраля развернула Россия против Украины, Гагарина события никак не комментировала. Позиция Полины стала ясна в середине марта на гореизвестном концерте в Лужниках, который российские власти устроили к восьмой годовщине аннексии Крыма.

Еще больше цинизма Гагариной добавил тот момент, что на сцене Лужников она исполнила песню, которая в 2012 году стала саундтреком к фильму "Севастополь", повествующем о событиях Второй мировой войны.

О зверствах, которые творит путинский режим, Гагариной напомнили ее же поклонники в Instagram и, воспользовавшись возможностью, пригласили певицу в растерзанную российской армией Бучу.

Официально запретили въезд в свои страны артистам-путинистам, к которым относится и Гагарина, Латвия и Эстония.

Ранее сообщалось, что русским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, поддержавшим Россию в жестокой войне против Украины, запретили въезд в Эстонию.

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