Коллектив "Ногу свело!" поддерживает Украину в войне.

Российская рок-группа "Ногу свело!" выпустила клип на новую песню "Формы Жизни". Артисты в видеоработе, которая была создана с помощью искусственного интеллекта, высмеяли российского диктатора Владимира Путина и с иронией изобразили суть кремлевского режима.

Интересно, что музыкальное видео вышло на YouTube-канале группы в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2025 года. По словам лидера коллектива Максима Покровского, такая дата была выбрана неслучайно. Дело в том, что коллектив поддерживает Украину в войне и считает, что победить должно наше государство.

"Объяснять россиянам, которые поддерживают войну, что такое хорошо, а что такое плохо - бесполезно. Особенно сейчас, когда в эйфории они ждут возвращения столь отвратительных западных брендов и подключения к не менее отвратительной системе международных платежей. Гораздо эффективнее общаться со зверушками. Они, как выяснилось, рассуждают гораздо лучше и быстрее. Вот попробовали научить мишек танцевать под нашу музыку - чувствовать ритм, так сказать, вкладывать душу в танец. Гораздо более благодарное занятие, чем просвещение Z-сообщества. Наши умные мишки представят свой номер вашему вниманию 24 февраля этого года, в третью годовщину войны. Мы все также продолжаем поддерживать Украину и желать ей победы в этой несправедливой и жестокой войне", - написал музыкант в своем Instagram.

Видео дня

В новом клипе артистов изображены медведи, которые танцуют на фоне больших ракет. А также есть почти полностью голый Путин с короной на голове. На кадрах он выступает на сцене с крысами.

Кроме того, в видео можно увидеть лидера кремлевского режима и в другой роли. В частности, диктатор в лаборатории превращает людей в мутантов с помощью жидкости, на бутылке которой есть буква "Z". Как известно, эта буква стала символом российской пропаганды, а оккупанты обозначают ее на своей технике.

В комментариях пользователи оценили клип и песню "Ногу свело!". Им понравилась работа музыкантов, и они поделились впечатлениями от просмотренного:

"Сейчас, после трех лет войны, после 20 лет правления кровавого диктатора - только так чувствуется жизнь. Спасибо"

"Замечательно. Вещи названы своими именами"

"Клип талантливый, правильный и страшный, как все то, что происходит сейчас. Спасибо, Максим и все, кто принимал участие! Всем мира!"

Отметим, что в 2022 году коллектив выпустил песню "Украина". Произошло это 12 июня, в день России. В ней музыканты спели о падении "Третьего Рейха", намекая на путинский режим, а также вспомнили украинские города, которые пострадали от обстрелов, но их ждет счастливое будущее.

В 2015 и 2016 годах "Ногу свело!" выступали в аннексированном Россией Крыму, за что были внесены в базу "Миротворец". Но позже Максим Покровский признал, что концерты на полуострове были ошибкой. По его словам, если бы он мог, то отменил бы те выступления.

Напомним, ранее звезды Евровидения выпустили скандальный трек, в котором спели о войне в Украине и России. Представитель Нидерландов на конкурсе в 2024-м Йост Кляйн и участник нынешнего шоу от Эстонии TOMMY CASH захотели выступить в Москве, о чем также спели в композиции "United By Music".

Вас также могут заинтересовать новости: