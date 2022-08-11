Автор и исполнительница популярных песен Екатерина Терещенко презентовала свою новую работу - песню и видео под названием "Родной дом". Песня посвящена всем, чей родной дом - Украина.

О замысле и истории создания композиции Екатерина Терещенко рассказала в эксклюзивном комментарии Styler.

"Идея песни родилась еще задолго до войны. Семь лет я жила за границей и приезжала в Украину только навестить родных и друзей. Однако каждый раз возвращаться в Таиланд было все труднее и труднее. Меня словно магнитом тянуло в Украину", - вспоминает певица.

В конце концов, в 2019 году, отдыхая в Карпатах, певица приняла однозначное решение: возвращаться.

"Кое-кто не понимал меня: как можно вернуться из рая. Но те, кто живет за границей, знают. что издали свою родную землю оцениваешь совсем иначе - и горы, и моря, и природу, и людей. Были и те, кто писал в соцсетях: "О Боже, Катя, тут же туман и дождь на улице, холод, ну что вы там хорошего нашли?" А я иду и гуляю, замечаю как меняются сезоны, а это такая красота, в глазах, в воздухе, в душе...", - рассказывает Екатерина.

Песню она написала во время первого карантина.

"Просто пришла музыка, аранжировка и потом возникла мелодия и несколько слов... Я не понимала к чему это, что я хочу этим сказать - ""моя твоя історія", "тут лунає мова солов’їв", - вспоминает певица.

В марте 2022 Екатерина вспомнила об этой песне. По ее словам, она ее вылечила от шока и стресса, который принесла война.

"Музыка подтолкнула действовать, не сидеть, работать, развиваться, каждый день понемногу, но только вперед. Я позвонила подруге, талантливой поэтессе Анне Калашниковой и мы вместе довели текст до идеала. Песня работала для меня как двигатель, но я ею не делилась, и вдруг поняла, если она мне дает силы, то должно помочь и другим. Как тем, кто сейчас защищает нашу страну от врага, так и тем, кто скучает вдали от дома, но обязательно вернется, чтобы праздновать нашу победу и восстанавливать лучшую в мире страну", - добавила она.

Екатерина также рассказала, что съемки проходили в ее родном городе - Белой Церкви, в парке Александрия.

"Местные жители очень помогали, - делится впечатлениями певица. - Звонили друзьям и знакомым, искали нужные локации для съемок. Нашли и пшеничные поля, и копны сена, которое просили не забирать с поля. Самое интересное было, когда мы искали дрова, а владельцы заготовительного склада были настолько добрыми, что пустили на свою территорию снимать, а потом еще и подарили ящик голубики, выращенной в собственном саду".

Видео на песню снимал клипмейкер Дмитрий Мухин.

"Надеюсь, наша работа найдет своего зрителя и слушателя, у которого Украина - в каждой клеточке тела, в душе и в мыслях. А наша команда будет работать и в дальнейшем для победы и свободной жизни в обновленном государстве", - заключает Екатерина.