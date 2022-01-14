12 сезон музыкального проекта "Голос страны" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна", ведь на одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины.
Пресс-служба 1+1 назвала имена некоторых участников шоу. Среди них – дипломированный знаток старинной музыки Роман Мелиш, который шесть лет учился в швейцарском Базеле. Это музыка доработанного пения и предусматривает исполнение в храмах со специальной акустикой. Поэтому участник почти 15 лет не пел в микрофон. Сейчас участник вернулся в Украину, чтобы развивать это направление музыки на Родине.
Также участником слепых прослушиваний стал 16-летний тик-токер Евгений Тесленко-Пономаренко. Из-за своего необычного голоса он часто был мишенью для буллинга и травли сверстников. Это был трудный период для парня, но он никогда не показывал своих реальных чувств. Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в драки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом. Его цель – доказать, что каждый из нас уникальная личность.
Читайте такжеСъемки в разгаре: шоумен Горбунов засветил весь звездный состав "Голоса страны" (фото)На "Голос страны-12" приедет поющая дальнобойщица. Ирина Перегрим в свои 27 лет успела поработать и официантом, и барменом, и даже выучилась на профессионального визажиста. Ее муж научил водить и заинтересовал автомобилями — настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей и ездила по возможности с ним в рейсы. Так участница стала дальнобойщицей, но желание петь ее не оставляет даже в кабине водителя. Поэтому во время дороги Ирина перепевает популярные песни и выкладывает видео в сеть, которые набирают миллионы просмотров.
Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".
Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.