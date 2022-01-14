23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона вокального шоу "Голос страны".

12 сезон музыкального проекта "Голос страны" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна", ведь на одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины.

Пресс-служба 1+1 назвала имена некоторых участников шоу. Среди них – дипломированный знаток старинной музыки Роман Мелиш, который шесть лет учился в швейцарском Базеле. Это музыка доработанного пения и предусматривает исполнение в храмах со специальной акустикой. Поэтому участник почти 15 лет не пел в микрофон. Сейчас участник вернулся в Украину, чтобы развивать это направление музыки на Родине.

Также участником слепых прослушиваний стал 16-летний тик-токер Евгений Тесленко-Пономаренко. Из-за своего необычного голоса он часто был мишенью для буллинга и травли сверстников. Это был трудный период для парня, но он никогда не показывал своих реальных чувств. Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в драки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом. Его цель – доказать, что каждый из нас уникальная личность.

Читайте такжеСъемки в разгаре: шоумен Горбунов засветил весь звездный состав "Голоса страны" (фото)На "Голос страны-12" приедет поющая дальнобойщица. Ирина Перегрим в свои 27 лет успела поработать и официантом, и барменом, и даже выучилась на профессионального визажиста. Ее муж научил водить и заинтересовал автомобилями — настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей и ездила по возможности с ним в рейсы. Так участница стала дальнобойщицей, но желание петь ее не оставляет даже в кабине водителя. Поэтому во время дороги Ирина перепевает популярные песни и выкладывает видео в сеть, которые набирают миллионы просмотров.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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