Певица привлекла внимание к важной проблеме во время войны.

Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню "All Eyes On Kid" и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, которая родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil. У Киры умерла мама еще, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.

Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения оккупантов на город отец Киры погиб. В попытке бежать из города девочка подорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.

"All Eyes On Kid" - это песня-диалог между матерью, которая обещает, что ее свет будет гореть и вести ребенка домой, и ребенком, который идет сквозь темноту, руководствуясь ниточкой света, звучащей, как мамина колыбельная. Я хочу, чтобы этот трек стал голосом каждого ребенка, который мечтает о возвращении домой. И чтобы каждый, кто его услышит, почувствовал эту боль, но также и надежду, что однажды все эти дети снова окажутся в объятиях своих родных", - прокомментировала новую песню Jerry Heil в описании под видео.

Реакция слушателей

"Спасибо за освещение такой важной темы как похищение украинских детей террористической Россией! Наши дети должны быть возвращены в Украину!"

"Почему я плачу? ... Это слишком чувственно, еще и учитывая обстрелы на днях. Наши дети не заслужили этого"

"Это лучшая песня, которую я слышал за лето, так еще и с таким смыслом! Надеюсь эту песню услышит и этот клип увидит весь мир, чтобы они поняли, какие недоумки вторглись в Украину"

"Песня просто невероятная, пробивает до слез"

Напомним, ранее Jerry Heil стала членом академии Грэмми. Певица рассказала что дает ей этот статус.

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