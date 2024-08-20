Украинская певица и представительница Украины на нынешнем международном песенном конкурсе "Евровидение" Jerry Heil поделилась радостной новостью.
Недавно девушка стала членом американской академии искусства и науки звукозаписи, которая ежегодно вручает премии "Грэмми". Теперь, по словам артистки, она может влиять на глобальную индустрию музыки.
"Теперь я член академии "Грэмми". Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив огромное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать вам счастливую новость: верификация состоялась - и следующий шаг спрогнозировать несложно", - написала в Instagram исполнительница.
Она также рассказала, что именно ей дает новый статус и объяснила это так:
"Во-первых, я могу влиять на глобальную индустрию музыки. Во-вторых, это позволяет подавать свои треки на премию. Об этом чуть позже, а пока давайте просто порадуемся".
Напомним, ранее певица Светлана Лобода спела для Грэмми.