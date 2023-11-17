Он спел в дуэте с молодой артисткой Katarina.

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, выпустил новую песню "Рай де?" в дуэте с молодой исполнительницей Katarina. Эта песня о любви и о том, как женщине тяжело жить без любимого мужчины.

"Рассказ о том, что война разлучила многие семьи, но в каждой истории есть ниточка надежды и веры. Она рассказывает о женщинах, ожидающих своих любимых, которых отделяет фронт, и тех, кто считает дни до встречи с родными. Ведь рай для влюбленной женщины – это когда любимый рядом. Когда она в разлуке с ним, ворота в Эдем автоматически закрываются", - говорится в описании под видео.

Кроме того, в песне есть такие слова: "Як ти не розумієш, що я тебе кохаю сильно. Я без тебе, без тебе, без тебе не можу дихати вільно. Як ти не розумієш, серце спокій не знайде".

В сети уже пошутили о том, что Katarina стала новой Настей Каменских. Тем более певица сама сказала, что они с Потапом записали несколько совместных песен.

Стоит отметить, что клип "Рай де?" снимался за границей. Katarina в роскошном платье демонстрировала изгибы своего тела на берегу моря, а вот Потап снимался в студии и в лесу. Поэтому наверняка понять в какой именно стране он находился во время съемок - невозможно.

Как отреагировали пользователи сети

"Очень прикольная песня"

"Потап, с возвращением"

"На повторе. Классная песня"

"Нежно, чувственно, до мурашек"

"Поздравляю с релизом нового хита"

Напомним, ранее Слава Демин рассекретил, где сейчас находится Потап.

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