Продюсер находится за пределами Украины.

Украинский ведущий Слава Демин "слил" переписку с артистом Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Так, ведущий в очередной раз пригласил Потапа на интервью.

Певец не отказался от предложения. Однако сейчас он не может пообщаться с Деминым, потому что находится за границей.

"Я не против. За границей сейчас. Вернусь и будем делать", - ответил Потап.

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Демин добавил, что если интервью с Потапом все же состоится, то украинцы получат ответы на все интересующие их вопросы.

Потап - последние новости

Недавно стало известно, что Потап находится в Дубае. Он "засветился" в одном из элитных ресторанов в компании россиян. Он продолжает жить роскошной жизнью, пока в Украине идет война.

Такой поступок артиста вызвал гнев не только у поклонников, но и у знаменитостей. Например, Анастасия Приходько набросилась на Потапа из-за "дружбы" с россиянами.

Она убеждена, что в Украине Потап поет на украинском и выпускает патриотические песни, чтобы иметь благосклонность среди украинцев. А за границей продюсер, по мнению Приходько, развлекается и спокойно отдыхает, несмотря на войну.

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