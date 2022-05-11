Полученные от продажи средства певица планирует пожертвовать ВСУ.

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", решила расстаться со своей реликвией - дизайнерским вышитым платьем. В нем звезда выходила на сцену в Киеве. Вырученные средства певица планирует пожертвовать украинским военным, которые обороняют страну от российских оккупантов.

Данным решением Джамала поделилась в своем Instagram-блоге и опубликовала фотографии легендарного наряда.

"Сегодня платье, в котором я открывала "Евровидение" в Киеве, можно приобрести на аукционе Catawiki. Выручку – ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны. Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона, запускаемого Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.

Всего будет представлено 11 вещей, объединенных темой "Евровидения". Собранные средства передадут благотворительному фону Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев. В настоящее время платформа Catawiki уже помогла собрать 100 000 евро, которые были переданы Фонду ЮНИСЕФ для поддержки украинских детей и семей", - написала артистка.

Напомним, Дженнифер Лопес выступит в Италии в поддержку украинцев.

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