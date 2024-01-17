Это песня о безумной любви, которая способна все преодолеть.

Украинский певец Макс Бородин презентовал новую песню под названием "Не відпускай". Это трек о безумной любви, который откликнется в сердце каждого из вас.

"Не відпускай" – это не просто песня, а ритм безумной любви, объединяющей двух людей. Трек проливает свет на важность быть рядом и поддерживать друг друга даже в самые темные времена. Ведь когда есть любовь, вам не нужен никто, потому что вы вдвоем способны на все.

"Любовь – это луч света, который невозможно погасить. Он может вдохновить, заставляет действовать... Это страшная сила", - говорит Максим.

Артист признается, что песню "Не відпускай" он написал самостоятельно, вдохновившись собственной историей любви. Музыкальная видеоработа полностью подсвечивает глубокий смысл песни, перенося слушателей в камерный мир страстной любви.

Главный месседж работы – каждая женщина заслуживает настоящей любви и быть любимой.

К слову, ранее Макс Бородин выпустил два несомненных хита "Якби не ти" и "Скажи мені". Первая песня набрала 26 миллионов просмотров на YouTube, а вторая - 4 миллиона.

Напомним, ранее Гарик Кричевский выпустил хит "Киевляночка" на украинском.

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