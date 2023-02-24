Песня "Шлях до перемоги" рассказывает о несокрушимости украинского духа.

Украинские артисты Оля Полякова, Анна Трінчер и POSITIFF записали совместную песню "Шлях до перемоги", присоединившись к благотворительной акции, целью которой является сбор средств на дроны для Вооруженных сил Украины.

Премьера песни состоялась в годовщину полномасштабного вторжения и транслировалось на украинских радиостанциях в 5 утра, чтобы напомнить украинцам о том, как все началось и рассказать о неизбежном завершении - нашей победе.

"За последний год мы коренным образом изменились, став крепче, выносливее, более осознанными в том, кто мы есть и в чем наша уникальность. Мы теперь знаем цену каждого нового дня", - делится Оля Полякова.

Песня "Шлях до перемоги" рассказывает о несокрушимости украинского духа. Тревожные новости с фронта, сирены, отсутствие света — вот, что уже прошли украинцы на своем пути к победе. Но впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина обязательно справится, поскольку несмотря ни на что остается объединенной.

"Расслабляться не стоит. Мы многое пережили, но это еще не конец, поэтому нужно и в дальнейшем помогать ВСУ уничтожать врага и донатить на "подарки", которые будут падать на головы оккупантов", - убеждает Анна Тринчер.

Артисты также записали клип на песню, который стал мощным посланием врагу - "Нас не победить". А все из-за того, что за нас борется свет. Призрак Киева, Конотопская ведьма, Азов, Залужный, Зеленский, ВСУ - это далеко не весь список тех, кто ежедневно ускоряет нашу победу. А сил придают и те, кто боролся за Украину и ее идею еще задолго до 24 февраля - Бандера, Франко и Шевченко.

"Почет героям, которые полегли за Украину, поднятие боевого духа - вот главная цель нашего трека", - говорит POSITIFF.

Напомним, Макс Барских растрогал до слез песней-посвящением "Мамо, не плач".

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