Песня стала шестым синглом из музыкального дневника Барских, который певец ведет с третьего дня полномасштабного вторжения. Трек посвящен всем матерям, ожидающим возвращения своих защитников.

Каждый из предыдущих синглов Макса Барских, а именно "Буде весна", "DFWU", "Чекай мене", "Україна" или "Римую" - отражают разную палитру чувств, характерных почти каждому украинцу за прошедший год: от полного осознания трагедии и эмоциональной пропасти до абсолютного единения и веры в победу.

На этот же раз Барских обращается к матерям словами "Мама, не плачь, я вернусь. Все будет хорошо, я верю почему-то. Мама, жди, и передай всем, не отдадим мы никому наш дом...", подчеркивая силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных несмотря на жестокие испытания на фронте.

"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне в который раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и придаст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близко", - комментирует премьеру Барских.

Реакция сети на новую песню Макса Барских

"Пусть все детишки вернутся домой"

"До мурашек"

"Какие трогательные слова, просто до слез"

"Просто мед для ушей. Прекрасно"

"Обожаю этот голос"

Ранее УНИАН назвал 10 щемящих песен, написанных во время полномасштабной войны, от которых рвется сердце.

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