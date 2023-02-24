Каждый из предыдущих синглов Макса Барских, а именно "Буде весна", "DFWU", "Чекай мене", "Україна" или "Римую" - отражают разную палитру чувств, характерных почти каждому украинцу за прошедший год: от полного осознания трагедии и эмоциональной пропасти до абсолютного единения и веры в победу.
На этот же раз Барских обращается к матерям словами "Мама, не плачь, я вернусь. Все будет хорошо, я верю почему-то. Мама, жди, и передай всем, не отдадим мы никому наш дом...", подчеркивая силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных несмотря на жестокие испытания на фронте.
"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне в который раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и придаст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близко", - комментирует премьеру Барских.
Реакция сети на новую песню Макса Барских
- "Пусть все детишки вернутся домой"
- "До мурашек"
- "Какие трогательные слова, просто до слез"
- "Просто мед для ушей. Прекрасно"
- "Обожаю этот голос"
Ранее УНИАН назвал 10 щемящих песен, написанных во время полномасштабной войны, от которых рвется сердце.