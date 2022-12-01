Музыкант исполнил трогательную композицию "Додому на Різдво". Поскольку Рождество у него ассоциируется именно с домом, то и клип снимали в родном городе певца - Ивано-Франковске.

Украинский певец Сергей Лазановский, который обрел широкую узнаваемость после победы в шоу "Голос країни", порадовал слушателей трогательной музыкальной новинкой. 1 декабря он выпустил песню "Додому на Різдво". Также был обнародован клип, символично снятый в родном городе Сергея, - Ивано-Франковске.

Вот как сам артист прокомментировал свою работу:

"Для меня Рождество - это исключительно семейный праздник, когда едешь домой к родным, чтобы провести эти праздничные дни вместе с ними. Однако в этом году, как бы это ни страшно звучало, большинство людей не смогут быть на этот праздник со своими родными. Эта страшная война забрала у десятки тысяч людей их уютные дома, а сотни детей потеряли родителей и больше не почувствуют семейного тепла. Сейчас песня "Додому на Різдво" получила вообще другие смыслы. Мы победим и все снова смогут радостно праздновать Рождество, каждую секунду не забывая о тех, благодаря кому мы его празднуем".

Песню "Додому на Різдво" Сергей Лазановский написал вместе с продюсером Ириной Батюк и фронтменом группы GREENJOLLY и саундпродюсером Романом Калином. Известно, что композиция была написана еще год назад, но выпустить ее решились только сейчас.

В клипе артист показал трогательную историю семьи, где мужчина, защищая страну, приезжает домой на праздник, чтобы сделать сюрприз своим родным. Также в конце видео в кадре появляются родители Лазановского.

"Это первая видеоработа, в которой я показал своих родителей. Для меня это очень знаково и важно. Съемки дались им нелегко, поскольку у них не было такого опыта. Однако родители согласились принять участие в клипе и мне было интересно наблюдать за тем, как они ведут себя на камеру", - поделился музыкант.

Напомним, новая песня победителя "Голосу країни-11" Лазановского бьет рекорды.

Вас также могут заинтересовать новости: