Исполнитель Shtaket "набросился" на коллег из-за этого.

Композиции известных украинских артистов alyona alyona, Jerry Heil, Yarmak, Kalush оказались на запрещенных в Украине российских стриминговых сервисах. Певцы отреагировали на инцидент.

О появлении украинской музыки в российских чартах сообщил исполнитель Shtaket. Он в своем Instagram прокомментировал это и выразил возмущение. В фотоблоге артист опубликовал серию скриншотов, на которых изображены аккаунты вышеупомянутых знаменитостей на сервисе "Яндекс Музыка".

На днях Shtaket должен был выступить в Киеве. Но его концерт отменили из-за русскоязычного репертуара. Он вспомнил о хейте от коллег по поводу концерта и упрекнул их за музыку на российских платформах.

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"Двойные стандарты? Не такой болезненный отказ площадки от концерта и не переданные потребности ребятам. Какое-то непонятное движение и уплата налогов, да что там я со своими 10 прослушиваниями. Или это пираты? Меня проклинали, называли москалем, желали смерти всем на концерте, теперь я хочу услышать ответ", - написал Shtaket.

На упреки музыканта ответила группа Kalush. Артисты утверждают, что не загружали свои песни в "Яндекс Музыка" и не имеют никакого отношения к запрещенным сервисам. Коллектив планирует обратиться к Universal Music, чтобы понять, как украинские хиты попали в чарты страны-агрессора. Другие звезды пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее Светлана Лобода ответила, почему поет на русском во время войны.

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