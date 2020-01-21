У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Осборн отложил мировые гастроли и большую часть времени проводит дома.

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что борется с болезнью Паркинсона.

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Об этом он рассказал в передаче Эй-би-си "Доброе утро, Америка", передает BBC.

Музыкант узнал о своем диагнозе в феврале прошлого года.

"Это был ужасно трудный период для нас всех. Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе", - сказал Осборн.

После чего он сообщил, что ко всем бедам добавилась новость о болезни Паркинсона.

"Это Паркинсон II типа. Разновидностей очень много. Это далеко не смертный приговор, но он поражает определенные нервы", - - рассказала жена певца Шэрон.

"Я плохо храню секреты", - добавил Осборн.

Сейчас Осборн отложил мировые гастроли и большую часть времени проводит дома.

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