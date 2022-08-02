Посетители пытались пронести украинские флаги, но охрана их отобрала.

На днях украинские артисты выступили на благотворительном концерте Voice of Peace в Казахстане, где собирали деньги на помощь пострадавшим от войны детям.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

На концерт пришло много жителей, которые с первых дней поддерживают в войне Украину. Они пытались пронести с собой на концерт флаги сине-желтого цвета, а также рисовали на себе украинскую символику.

Но на входе в зал выяснилось, что проносить с собой флаги и другую символику строго запрещено. В результате произошла стычка между посетителями и охраной.

При этом сцена, на которой выступали Надя Дорофеева, Тина Кароль, Дима Монатик была украшена шарами цвета украинского флага.

"Концерт еще не начался, а у людей отбирают флаги и стирают принты, нарисованные на лицах. На концерте была большая толпа людей, которые поддерживают Украину. Но им не дали высказать свою гражданскую позицию на Voice of Peace. Считаю, что это нонсенс", – написал один из очевидцев, чьи слова передали журналисты The Village Казахстан.

Однако этому человеку таки удалось пронести флаг в зал. Он его развернул во время выступления Дорофеевой, но охрана сразу же отобрала у него символ Украины.

Напомним, ранее российский рэпер Скриптонит на концерте почтил память погибших украинцев.

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