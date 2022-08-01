Девочка уже не раз давала понять, что хочет идти по стопам своей матери и развивать музыкальную карьеру.

Старшая дочь Ольги Поляковой Маша не раз выступала на массовых мероприятиях. Однако недавний концерт стал для 17-летней девочки настоящим звёздным часом. Так, Мария приняла благотворительную эстафету своей мамы и выступила в Италии.

Там она исполнила культовую песню "Без бою" группы "Океан Эльзы".

Девочка рассказала, что на мероприятие приехала со своими подругами. Также она показала несколько кадров со сцены. Во время ее пения на сцене виднелся сине-желтый флаг Украины.

Благотворительный концерт состоялся под открытым небом, на него собралось очень много слушателей.

Напомним, Маша Полякова показала неприличный жест фанатам.

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