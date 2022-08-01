Маша Полякова и ее мама Оля на съемках шоу "Голос страны" / Фото - instagram.com

Старшая дочь Ольги Поляковой Маша не раз выступала на массовых мероприятиях. Однако недавний концерт стал для 17-летней девочки настоящим звёздным часом. Так, Мария приняла благотворительную эстафету своей мамы и выступила в Италии. 

Там она исполнила культовую песню "Без бою" группы "Океан Эльзы".

Девочка рассказала, что на мероприятие приехала со своими подругами. Также она показала несколько кадров со сцены. Во время ее пения на сцене виднелся сине-желтый флаг Украины. 

Благотворительный концерт состоялся под открытым небом, на него собралось очень много слушателей.

Маша Полякова на концерте в Италии / Фото - instagram.com
Маша Полякова на концерте в Италии / Фото - instagram.com

Напомним, Маша Полякова показала неприличный жест фанатам.

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