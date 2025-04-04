Ранее этот трек одиозный артист уже исполнял на своих концертах.

Известный украинский артист Олег Винник, который во время выехал за границу и молчит о войне в Украине, представил новую украиноязычную песню "Зайві слова". Похоже исполнитель решил "реабилитироваться" после скандального концерта в Праге, Чехия, где он пел на русском.

Новый трек певца вышел на его YouTube-канале. Знаменитость создал песню еще начала полномасштабного вторжения, когда жил в Украине. Она даже звучала ранее на некоторых его концертах, однако премьера трека на стриминговых платформах состоялся только сейчас. "Зайві слова" он анонсировал еще 8 марта в своем TikTok, однако тогда не указал точную дату релиза.

"В такой сияющий весенний день, сияйте, мои дорогие девушки! Слова лишние, когда от вашей невероятной красоты так щедро улыбаются небеса! Ожидайте новую песню "Зайві слова" уже скоро!" - писал ранее Винник.

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Песня, в частности, звучала на выступлении Олега в 2022 году. Произошло это во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Украинская песня года" 16 февраля. Тогда он впервые исполнил на публике композицию и делился, что завершил работу над ней незадолго до концерта.

"Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть - слова лишние. Это тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати говорить правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фольклорно-этническую тематику", - указывал артист.

Интересно, что часто Винника сильно критикуют в сети за его позицию во время войны и за новые ролики. Однако сейчас в комментариях под музыкальным роликом нет ни одного негативного отзыва о треке.

Как известно, 14 и 15 февраля звезда выступил с первыми за три года концертами в Праге. Неожиданно там он исполнил русскоязычные хиты "Счастье" и "Не ты", из-за чего нарвался на хейт в сети и вызвал скандал. В 2023 году знаменитость публично заявил, что больше не будет исполнять свои русскоязычные хиты, поскольку, как он говорил ранее, петь на русском - это то же самое, что обблевать себя. Но уже через два года успешно нарушил это обещание.

После возмущения украинцев ситуацию прокомментировал глава фан-клуба певца Валерия Барон. Она стала на защиту кумира и выдала, что Олег спел на русском по просьбе аудитории. А также с иронией отреагировала на комментарии украинцев: "Простите его, идеальные люди!".

Позже на связь вышел и сам Винник. Правда, в привычной для себя манере он не стал комментировать ситуацию. Исполнитель лишь поблагодарил поклонников.

Напомним, ранее экс-продюсер Винника резко высказался о концерте певца в Праге. Александр Горбенко отметил, что Олег исполнил свои русскоязычные песни запланировано. По его словам, певец репетировал свои песни и точно знал, какой будет программа выступления.

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