На стриминговых и онлайн платформах появилась новая песня группы KALUSH и рэпера SKOFKA – "Батьківщина". Как отмечают в соцсети музыканты, было целью поддержать боевой дух защитников совместным треком.

"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью по умершим героям, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", - говорится в сообщении.

Также KALUSH и SKOFKA отметили, что этим треком решили поддержать совместный проект сети "ОККО" и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы ШАРК для ВСУ.

"Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов "Шарк", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. Поддержать сбор можно на заправках ОККО, ведь с каждого литра топлива PULLS 1 гривна сразу летит на эти комплексы", - отмечают артисты.

Напомним, в рамках совместного с фондом проекта сеть ОККО, начиная с ноября, перечисляет по 1 гривне с каждого литра проданного топлива PULLS 95/Diesel на закупку беспилотных разведывательных комплексов ШАРК. За 1,5 месяца аккумулировано средств почти на 8 таких акул. Таким образом, каждый украинский водитель, заправляющийся "PULLSом мести" на ОККО, автоматически приобщается к обеспечению военных "глазами в воздухе".