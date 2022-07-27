Новая песня показывает два "мира" - войну и жизнь в тылу.

Святослав Вакарчук представил публике песню "Квіти мінних зон". Клип, опубликованный на YouTube "Океана Эльзы" содержит кадры, снятые на Донбассе. Режиссировал видеоработу Олег Томин.

Как поделились музыканты, песня была написана еще несколько лет назад. Планировалось, что она войдет в новый альбом ОЭ. Вакарчук хотел выпустить его в апреле 2022 года, но помешала полномасштабная война.

Согласно задумке режиссера, в кадре показаны сразу два "мира" - военный и тыловой.

"Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл. Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны", - комментируют участники музыкального коллектива свой новый клип.

Заканчивается клип словами офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко: "Мы рады, что благодаря нам люди могут нормально жить и работать. Пусть ходят в кафе, пусть ходят в бары. Мы не хотим, чтобы в тылу кто-то страдал из солидарности. Просто важно, чтобы о нас не забывали. Ходите в кафе, а мы победим, приедем и присоединимся к вам".

В конце клипа анонсирован сбор пожертвований на покупку новых пикапов для защитников.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" поддержал военных на Харьковщине.

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