Туда певец и волонтер поехал в воскресенье.

Артист и общественный деятель Святослав Вакарчук, который с первых дней после вторжения РФ в Украину, присоединился в ряды тероборони и начал помогать армии, приехал на Харьковщину. Там он встретился с ранеными бойцами в военном госпитале и с харьковскими спасателями.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Спасибо за поддержку и помощь даже в таких "горячих точках". Как спел сегодня Святослав в Харькове: "Продолжаем идти", - написал Синєгубов в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, Вакарчук назвал три главных способа как остановить "фюрера" Путина. Среди основных способов артист выделил военный, экономический и духовный.

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