Во время выступления Вакарчук показал гитару с подписями военных. Призвал поддерживать ВСУ и не терять надежды.

Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи" провела спонтанный концерт под открытым небом в Киеве. О выступлении объявили в обед 22 февраля.

"Сегодня в 15:00, если ты в Киеве, просто приходит на Пешеходно-велосипедный мост. Океан Эльзы споет несколько песен, просто вместе с нами всеми", - написали музыканты в своем Telegram-канале. - "Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и объединены".

Выступление состоялось на Пешеходно-велосипедном мосту через несколько часов после анонса. Длилось около получаса.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук вышел к публике в футболке с трезубцем. "Океаны" исполнили хиты, в том числе "Майже весна", "Човен" и "Все буде добре".

Во время выступления Вакарчук показал гитару с подписями военных. Призвал поддерживать ВСУ и не терять надежды.

"Мы сильная страна. Мы победим", - сказал Вакарчук.

По просьбе украинцев Вакарчук исполнил песню "Все буде добре", отметив, что не планировал ее петь - однако она очень соответствует настроению.

Отметим, что "Океан Эльзы" уже четыре года не давал концерты на больших стадионах и шесть лет не выпускал новых альбомов. Но фронтмен группы Святослав Вакарчук в 2021 году выпустил сольный альбом "Оранжерея", который посвятил своему отцу.

В ноябре 2021 года группа сообщил о начале работы над новым альбомом и анонсировал мировой тур в его поддержку, который должен начаться на киевском НСК "Олимпийский" 25 июня 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: