По сюжету снеговик ищет свою любимую и очень боится не успеть ее увидеть до наступления весны.

Легендарная группа "Океан Эльзы" выпустила щемящий клип на новую песню о любви. Сингл, который получил название "Весна", приятно удивил фанов, он немного отличается от предыдущих хитов группы.

Новый клип уже появился на YouTube-канале "Океан Эльзы", а сам Святослав Вакарчук рассказал о видео и песне, его комментарий опубликован на официальном сайте группы.

"Видимо, поскольку я родился и первый свой вздох сделал весной - это на уровне подсознательного. Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова ощутить ее, в прямом и переносном смысле, как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год", - объяснил выбор тематики для новой песни Вакарчук.

В клипе показана щемящая душу и романтическая история о двух снеговиках, которые должны встретиться до начала весны. Режиссером и автором идеи стал Иван Шоха.

В комментариях фанаты пишут, что видео их очень впечатлило. Любовь, ожидание весны и романтика - история снеговичков умилила зрителей.

Вас также могут заинтересовать новости: