Песня была написана и для того, чтобы собрать деньги на пикапы для защитников Украины.

В среду, 27 июля, группа "Океан Эльзы" презентовала песню "Квітни мінних зон" и клип на нее. Как признался солист музыкального коллектива Святослав Вакарчук, композиция была написана еще несколько лет назад.

В эфире проекта FreeДом Вакарчук рассказал, что на момент написания песни она была без названия.

"Я хочу сказать, что многие наши песни называются только тогда, когда выходят в эфир. Писал я ее тогда, когда Россия вторглась на Донбасс и уже аннексировала Крым", - заявил солист ОЭ.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта песня приобрела новый смысл, потому что теперь фактически каждый стал в стране добровольцем или мобилизованным. Так или иначе война задела жизнь каждого человека.

"Мне показалось, что сейчас эта композиция будет особенно актуальной", - говорит Вакарчук. Он добавил, что клип получился бюджетным. Его цель - не только привлечь внимание к войне.

"Я в который раз смотрю этот клип, у меня аж слезы на глазах", - признался Вакарчук.

Слушайте песню "Квіти мінних зон" от "Океана Эльзы"

Ранее сообщалось, что песня должна была войти в новый альбом ОЭ. Вакарчук хотел выпустить ее в апреле 2022 года, но помешала полномасштабная война. Согласно замыслу режиссера, в кадре показаны сразу два "мира" - военный и тыловой.

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