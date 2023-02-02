Певец подарил нам немало песен, которые и сейчас отзываются в сердце.

Музыкант Кузьма Скрябин, трагически погибший 2 февраля 2015 года, был очень известным. Его слава не угасла до сих пор. УНИАН предлагает вспомнить лучшие клипы Скрябина, ведь эти песни точно знают все украинцы.

"Люди як кораблі"

В 2005 году Скрябин подарил своим фанатам грустную и глубокую песню о людях. Сначала кажется, что это простая лирика, однако слова этого хита составлены не для рифмы, в нем говорится про раненые души людей, которые стремились жить и найти правду.

"Старі фотографії"

Клип 2006 года до сих пор остается актуальным, ведь иногда так хочется разложить старые фотографии и вспомнить прошлое. В 2023 году, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, слова Скрябина отзываются с новой силой. Многие из украинцев потеряли жилье, а вместе с ним все свои вещи, все осталось только в воспоминаниях.

"Маршрутка"

Забавное видео на песню "Маршрутка" вышло в 2011 году. В клипе певец предстал в максимально смелом образе. Музыкантам удалось передать всю атмосферу маршруток, все это комично, очень по-доброму и не может не вызвать улыбку.

"Місця щасливих людей"

В 2011 Скрябин выпустил еще один философский клип. В нем он показал, что всегда жил не так, как диктовали правила. От имени таких же искателей настоящей истины и счастья певец вспоминает о местах счастливых людей.

"Добряк"

В 2012 году вышел клип на песню "Добряк". В ней Скрябин рассказал, что многие из нас в этом мире - "случайные чуваки", а плохих людей не стоит пытаться исправить. Всем не поможешь, поэтому остается лишь смотреть детскими глазами на то, как угасает мир.

"Мам"

В 2012 году группа "Скрябин" выпустила очень лирический и грустный клип на песню "Мам". В нем певец просит извинения у своей мамы, ведь он уже стал взрослым. Не зря этот клип вызывает слезы у многих фанов.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о еще одной песне Скрябина, в которой сейчас нашли пророчество. Музыкант рассказал о том, что началось в 2022 году.

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