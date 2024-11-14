Артистка представила новый трек "Мені казали".

Известная украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время порадовала поклонников своим творчеством. Артистка в четверг, 14 ноября, представила новую композицию "Мені казали", а также клип к ней.

Знаменитость в клипе не просто исполняет песню, а создает целостный образ, который усиливает эмоции композиции. Могилевская спела о любви, которая помогает справиться с любыми трудностями в жизни.

В новом музыкальном ролике исполнительница показалась сразу в нескольких локациях. В частности, съемки проходили среди камышей, за роялем, а также на сцене. Эти места символизируют естественность и душевную свободу, талант артистки, а также показывает ее, как настоящего профессионала, который отдает всю энергию любимому делу.

"Эта песня из спектакля "Дочки" самостоятельно ворвалась в ваши сердца. С уважением к зрителю и с любовью к тому, что вам откликнулось... Единственный наш правдивый советчик в жизни - это наше сердце", - рассказала о музыкальной премьере Могилевская.

В комментариях клип вызвал настоящий резонанс. Поклонники в восторге от новой композиции исполнительницы. Они оставили много положительных отзывов под видео и отметили чрезвычайную эмоциональность Натальи в кадре:

"Аж мурашки по коже! Как прекрасно! Наталья, это шедевр!"

"Очень люблю ваш голос, спасибо, что с нами!"

"Просто супер. Хорошо, что этой песне посвятили отдельное видео!"

"Молодец! Искренняя, красивая и автобиографическая песня"

"С первых слов поняла, что автор слов Рыбчинский. Я бы отнесла эту композицию к жанру романс. Мурашки от исполнения, которое хочется слушать нон стоп"

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала осенние развлечения с дочками. Певица отдыхала с дочками в киевском парке.

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