Певица представила песню "Додому", написанную еще до войны.

Украинская певица Настя Каменских рассказала о своей песни "Додому", которую написала еще задолго до полномасштабного вторжения. Но сейчас эта песня обрела иной смысл.

"Мы переживаем времена, когда все ранее сказанные слова приобретают новые значения. Так произошло и с песней "Додому". Я выпустила ее задолго до начала полномасштабной войны, и тогда даже представить не могла, что слова "Я тебе несу всю свою любовь, я тебе скажу: "Возвращайся снова"" уже через год будут звучать из уст украинских женщин, которые через боль и отчаяние будут переживать разлуку с самыми дорогими. Которые вынужденно покинули свои дома и те, которые уже никогда не смогут вернуться назад, потому что их дома уже нет", - написала Каменских.

Она добавила, что теперь эти слова уже не о чувствах, которые окрыляют, а о боли и надежде увидеться снова, хотя бы на мгновение.

"Говорят, что музыка лечит, и я буду счастлива, если эта песня для кого-то станет именно такой", - подытожила певица.

Напомним, ранее сеть разорвал долгожданный трек Sam Smith - Unholy.

Вас также могут заинтересовать новости: