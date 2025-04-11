Неизвестные использовали искусственный интеллект, чтобы создать песню, как у певицы.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева, чей хит "Мужчина" возглавил тренды на YouTube, рассказала, как композицию украли неизвестные. Они использовали искусственный интеллект, чтобы создать и затем "слить" в сеть похожую на трек артистки песню.

Впервые украиноязычная композиция исполнительницы прозвучала на ее концерте в Киеве в прошлом году. После этого песня стала вирусной в сети. В частности, под нее в TikTok сняли более 20 тысяч коротких роликов. Она увидела свет только в конце марта этого года, но сначала знаменитость планировала выпустить ее еще позже.

Как она рассказала в комментарии для ТСН, ее планам помешали воры, имена которых пока неизвестны. Когда Омаргалиева выступила на частной вечеринке Александра Усика по случаю дня рождения его дочери, а жена боксера сняла на видео этот момент, в сети начали появляться дипфейки.

Видео дня

На тот момент официального релиза "Мужчины" еще не было. Неизвестные с помощью ИИ создали фейковую версию трека и "слили" его в сеть. Из-за этого звезде пришлось как можно скорее выпустить оригинальную версию песни.

"Как автор своих песен, мне было немного неприятно, что начали появляться песни-дипфейки, то есть сделанные через искусственный интеллект. У них были разные названия "Этот мужчина", "Мужчина только мой", "Мужчина". Очень много видео начало появляться. Это нарушение конкретно авторского права, потому что они начали набирать тысячи, десятки тысяч просмотров реально на разных YouTube-каналах. Мы с лейблом блокировали их и параллельно как можно быстрее пытались записать и выпустить эту песню. И сделали это, кстати, раньше запланированного срока", - поделилась Алена.

Кроме того, с песней произошел еще один инцидент. В частности, на своем концерте "Мужчину" исполнил артист Дмитрий Волканов. Он без разрешения спел хит Омаргалиевой, но она говорит, что эта ситуация ее наоборот порадовала.

"Честно говоря, мы не давали разрешение на исполнение "Мужчины" Волканову, но меня это радует. Я как-то не вижу в этом ничего плохого. Это очень прикольно, и его вариант исполнения мне тоже понравился", - добавила знаменитость.

К слову, Алена уже более 15 лет выступает на сцене. Сейчас в ее карьере начался новый этап популярности. Много лет подряд она выступала и выпускала хиты со своим мужем - рэпером Тамерланом. Однако в 2022 году он встал на защиту страны, из-за чего звезда начала сольную карьеру. Она выпустила несколько украиноязычных треков, которые уже успели стать хитами, в частности, "Сама", "Твоя", "Малиновое вино".

Напомним, ранее россияне украли и спели на русском хт известного украинского певца. Жители страны-агрессора без разрешения перевели песню "Три сестры" Влада Дарвина на русский. Исполнитель обнародовал видео с российского телевидения и прокомментировал циничный поступок россиян.

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