По словам музыкантов, они сделали это, чтобы войти в праздники с хорошей музыкой.

Украинская группа TVORCHI перепела все свои хиты на новогодний лад. Коллекция треков в новогоднем звучании получила название HITS New Year Edition.

Обновленную подборку музыканты презентовали в Instagram.

"Мы перезаписали вокалы, добавили праздничных бубенчиков, чтобы войти в праздники с хорошей музыкой", – отметили TVORCHI.

В подборку вошло пять хитов TVORCHI, а именно: "Мова тіла", "Не танцюю", "Віч-на-віч", Falling и Bonfire.

TVORCHI: что известно о группе

Читайте такжеTVORCHI презентовали новый альбом в ZOOMУкраинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году. Поют на украинском и английском языках.

Участники – саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни.

У группы уже есть четыре студийных альбома: The Parts (2018) и Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021).

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