Мольфар Гордеев растрогал песней 'Навіки' о тех, кто погиб за нашу победу

Эта песня коснется сердца каждого.

Мольфар Макс Гордеев презентовал щемящую песню "Навіки" о военных, которые отдали свою жизнь за нашу победу, а также о тех, кто остался с болью в сердце и тревогой за наших героев.

Это песня - дань уважения, ведь память о тех, кто погиб за Украину должна жить вечно. Гордеев надеется, что музыка и слова этой песни принесут людям облегчение и исцелят их душу.

"В каждом аккорде, в каждом слове я стараюсь передать не только боль утраты, но и надежду, что любовь и память о наших героях будут с нами всегда. Эта песня - не просто о разлуке, а о вечности, о силе, которая помогает нам двигаться вперед, даже когда сердце тяжелое от боли. Совместно с этой песней, совместно с вами, я хочу, чтобы мы все смогли отпустить эту боль, чтобы она перестала нас держать и мешать двигаться к свету, к памяти, к теплу. Верю, что этот момент даст вам внутреннюю силу и возможность отпустить все, что держало вашу душу в тени, и обрести мир в сердце", - комментирует премьеру Гордеев.

Он добавил, что искренне надеется, что эта песня найдет отклик в сердцах людей:

"Для меня большая честь и радость делиться с вами этим произведением, ведь каждое слово и каждая нота в нем имеют особый смысл и эмоцию. Я очень верю, что эта песня поможет тем, кто сейчас переживает тяжелые времена, кто потерял близких и ищет утешение, тем, кто нуждается в поддержке и понимании".

Напомним, Spotify объявил самые популярные украинские треки и самых прослушиваемых артистов 2024 года.

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