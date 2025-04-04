Писатель рассекретил, чем занимается на службе.

Известный украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан, который в июне прошлого года пополнил ряды ВСУ, рассказал о своем решении мобилизоваться.

50-летний мужчина отметил, что добровольно стал на защиту страны. Это решение он принял сознательно, понимая, что попадает в список тех мужчин, которые по возрасту должны пройти службу.

"Я мужчина призывного возраста. Если вступит новый закон о мобилизации, как я буду отвечать? Очевидно, что буду мобилизоваться", - отметил Сергей в шоу "OK TALK".

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По словам писателя, куда именно пойти на службу, он знал сразу. Жадан долгое время помогал подразделению НГУ "Хартия", поэтому именно туда и отправился.

"Хартия" - это подразделение, которое мы с друзьями помогали создавать в начале полномасштабки, поэтому, когда появился круг добровольцев, мы, как волонтеры, их обеспечивали всем и соответственно очень хорошо знали это подразделение. И здесь дело даже не в том, что это наши друзья, а потому, что это единомышленники. Мне очень импонирует этот определенный идеализм командиров "Хартии", определенная их амбициозность, которая базируется на вопросе ответственности и эффективности", - добавил Сергей.

Жадан также признался, какую должность сейчас занимает в подразделении. Об этом писатель сказал так:

"Я в секции военно-гражданского коммуницирования. То есть наша команда занимается собственно этими связями как внутри бригады, так и извне между бригадой и обществом. Мы работаем на то, чтобы о бригаде все знали, чтобы о бригаде все говорили и, чтобы в бригаде все было".

Напомним, ранее актер-воин Игорь Ласточкин раскрыл, на каком направлении фронта выполняет боевые задачи.

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