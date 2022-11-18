Песня "Кохай" - о вере и любви в сердце, которые заставляют продолжать жить дальше. Это песня-пожелание безусловных, искренних эмоций в нынешние времена, которые так необходимы всем украинцам сейчас.

TamerlanAlena презентовали трек "Кохай". Как рассказывают сами звезды, это композиция о вере и любви в сердце, которые заставляют продолжать жить дальше.

"Вера, любовь и надежда — сила, которой может гордиться каждый украинец. Мы должны держать эти чувства в своих сердцах, чтобы выдержать и иметь возможность бороться дальше. Важно сохранить вот это тепло внутри, которое согреет в самые тяжелые дни зимы", - рассказывают TamerlanAlena.

В сингле "Кохай" TamerlanAlena продемонстрировали свое фирменное звучание в стиле дип-хаус. Артисты уверены, что их трек вылечит внутренние переживания и поможет найти безопасное место в своем сердце в это страшное время.

TamerlanAlena не понаслышке знают, как любовь спасает в сложные времена. Как и большинству семей Украины, в начале полномасштабной войны паре пришлось разъехаться ради безопасности.

Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ВСУ защищал родную землю с оружием в руках. Певец находился в самых горячих точках Киевской области - вместе с армией отражал атаки оккупантов и осуществлял эвакуацию населения.

Напомним, солист дуэта TamerlanAlena с ужасом вспомнил, как его едва не убил снайпер.

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