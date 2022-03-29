В композиции музыканты высмеяли "русских упырей", вторгнувшихся в Украину.

Украинская народная группа "Лісапетний батальйон" представила своим поклонникам новую песню, которую посвятила Украине.

Клип опубликован на YouTube-канале Натальи Фалион.

В песне высмеиваются "русские упыри", которые пришли на украинскую землю. "Лісапетний батальйон" в припеве пригрозил показать Путину всю "лють" украинских женщин.

"Ты еще узнаешь, путлер нашу ярость, ибо наших баб, как только допечут. Они тебя и в бункере найдут, Горло зубами и перегрызут", - поется в песне.

Кроме того, музыкальная группа из села в Хмельницкой области напомнила, что все оккупанты, которые пришли на чужую землю, "пойдут в направлении своего корабля".

Напомним, украинская группа KAZKA выпустила песню "I'm Not Ok" о событиях в Украине. Фронтвумен группы Александра Зарицкая записала композицию в польском Кракове. В начале видео звучит сирена - звук, который сейчас слышат практически все населенные пункты Украины во время обстрелов со стороны РФ.

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