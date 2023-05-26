Композиция получила название "За стежки" и была представлена в пятницу, 26 мая.

КилимМэн из группы Kalush Orchestra неожиданно отделился от коллектива - 26 мая он представил первую сольную композицию, которая получила название "За стежки". Клип на нее опубликован на YouTube.

Видео снимали в вагоне поезда. В кадр попали случайные пассажиры, которые узнали участника группы, которая победила на Евровидении-2022. Также в ролике показали военного, который, очевидно, либо ехал домой с фронта, либо возвращался на фронт после встречи с родными.

Песня КилимМэна о том, что сейчас на территории страны происходит война, и о том, с какой невероятной болью сегодня живет каждый украинец. Начинается она со строк "добре, цього літа не застав мій дідо…"

"Как у любого ковра, у меня есть мечта. Даже две. Первая - это, конечно, победа Украины, а вторая - чтобы мои сольные песни услышал весь мир. Так что сегодня рад представить вам свой первый трек! Душа Килима еще никогда не была такой открытой, поэтому если хотите узнать, каким я есть на самом деле, желаю приятного просмотра", - прокомментировал КилимМэн свой релиз.

Реакция соцсетей

"Какой крутой голос! Еще частичка Калуш будет с нами! Успехов! Слава Украине!"

"Ну что, Килим, пришло время сиять на всю Украину"

"Вау, это так круто! Это было неожиданно. Очень душевный клип. Спасибо тебе. Ждем следующих композиций"

КИЛИММЕН - За стежки: клип

Напомним, Мария Яремчук впервые за пять лет выпустила песню.

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